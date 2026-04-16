Регионы выполнили почти треть годового плана по закупкам мусоровозов

В России продолжаются закупки техники для обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, с января регионы купили 240 машин, что составляет 27% от общего плана закупок на 2026 год. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке координационного центра правительства с участием экспертов РЭО.

«За прошедшую неделю девять регионов приобрели 23 единицы техники. По пять единиц закупили ЛНР и ДНР, а Смоленская область и Краснодарский край — по четыре. Кроме того, по одной единице техники закупили Амурская, Курская, Белгородская и Рязанская области, а также Ненецкий автономный округ», — сказал замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Отстают по закупке техники по итогам первого квартала Архангельская, Нижегородская, Самарская, Саратовская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Забайкалье и Ставрополье. При этом Архангельская, Нижегородская, Саратовская области и Ставропольский край подали заявки на закупку техники по льготному лизингу.

«Обновление и расширение парка спецтехники — одна из ключевых задач в рамках реформы ТКО. От состояния машин зависит скорость и эффективность вывоза отходов. Своевременность закупок говорит, насколько грамотно выстроена работа на местах. Большинство регионов выполняют планы, что говорит о системной работе в этом направлении», — добавили в пресс-службе РЭО.