Регионы вместе с РЭО проведут верификацию количества контейнерных площадок

Оснащение регионов контейнерными площадками и контейнерами обсудили 22 августа на заседании Межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. Заседание провел замглавы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин.

«На прошедшем заседании штаба обсудили обеспеченность субъектов РФ контейнерными площадками и контейнерами, в том числе с учетом минимизации бестарного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). В протоколе штаба значится, что верификация информации от субъектов должна быть завершена в срок до 1 октября 2024 года. Такой срок был установлен из-за предельно большого количества площадок, которые РЭО предстоит верифицировать. Аналогичный срок предусмотрен для верификации информации об обеспеченности мусоровозами. Полученные данные позволят выявить фактическое отсутствие контейнеров, площадок, мусоровозов и принять меры по исключению их дефицита», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Методика, по которой специалисты РЭО будут производить расчеты обеспеченности, была согласована со всеми участниками данного мероприятия.

На заседании глава РЭО обратился с просьбой к субъектам РФ провести анализ и выверку информации, которая содержится в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), а также направить в РЭО предложения по индикаторам и показателям, которые могут быть использованы для оценки потребностей.

Денис Буцаев обратил внимание, что если прослеживается существенное исправление количества контейнеров и контейнерных площадок в сторону исключения дефицита, но при этом информация не соотносится с данными от муниципалитетов, то для исключения манипуляций с такими субъектами будут проводить работу в индивидуальном порядке.

Межведомственная рабочая группа по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления была создана в августе 2024 года по приказу министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. В группу вошли представители РЭО, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные сотрудники от каждого субъекта. Заседания штаба проходят еженедельно.