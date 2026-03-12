Регионы разработают проекты по утилизации золошлаков

18 субъектов выбрали в качестве приоритетных мероприятий региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла переработку золошлаков. Основная задача, которую необходимо решить, — это практическое применение отходов в различных отраслях и формирование спроса на продукцию из таких отходов.

К примеру, в Апатитах Мурманской области прорабатывается возможность выпускать из золошлаков, образующихся на местной ТЭЦ, стройматериалы. Инвестором выступает резидент Арктической зоны — ООО «РИД Капитал Арктика». Проектная мощность предприятия составит 150 тыс. тонн продукции. Выпускать будут магнетитовый концентрат, строительный песок, смеси для устройства наливных полов, цементно-песчаные смеси, а также железобетонные изделия: дорожные плиты, фундаментные блоки и трехслойные стеновые панели.

В Кемеровской области основной генератор золошлаков — предприятия, входящие в структуру ООО «Сибирская генерирующая компания». В 2025 году энергетики запустили проект по рекультивации неэксплуатируемого золоотвала Ново-Кемеровской ТЭЦ площадью 65 га. Программа рассчитана до 2030 года, общий объем утилизированных шлаков достигнет 3 млн кубометров. Также в Кузбассе реализуется проект по ликвидация карьера «Северный»: для заполнения выработанного пространства используют отходы Кемеровской ТЭЦ. Проектный объем оценивается в 213 тыс.кубометров.

Также золошлаковые отходы будут перерабатывать в Иркутской, Омской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Рязанской, Тульской областях, Еврейской АО, Красноярском, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском краях, Чукотке, Якутии, Хакасии и Бурятии.

«Для развития экономики замкнутого необходимо нарастить объемы переработки не только бытовых, но и других видов отходов, который чаще всего образуется на промышленных предприятиях. К ним также относятся и золошлаки. Их можно переработать в стройматериалы и удобрения, применять в дорожном строительстве, — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова. — Именно поэтому регионам поставлена задача в том числе разработать планы по повышению объемов утилизации золошлаков. И мы рассчитываем, что они будут выполняться».