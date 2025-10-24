Регионы поддержали перенос ответственности за содержание контейнерных площадок на региональных операторов

Рабочее совещание по подготовке ко второму чтению законопроекта о контейнерных площадках прошло в Госдуме. В нем приняли участие представители 63 регионов, которые в большинстве поддержали проект закона, в котором предлагается перенести ответственность за установку и содержание контейнерных площадок на региональных операторов. В разработке поправок принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

«Сейчас за установку и содержание контейнерных площадок отвечают органы местного самоуправления. Однако у них часто нет средств ни на создание новых площадок и закупку контейнеров, ни на регулярное обновление контейнерного парка. По закону в тариф регионального оператора можно включать только расходы на покупку контейнеров и бункеров, а также на их содержание, — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев. — При этом у жителей и организаций нет обязанности самостоятельно оборудовать площадку и приобретать контейнеры. В результате вопрос с обновлением и развитием контейнерного хозяйства остается нерешенным, что особенно мешает при внедрении раздельного сбора отходов. Предложенные изменения направлены на совершенствование механизма создания и содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов».

Законопроект предлагает передать регионам возможность самим определять, кто будет отвечать за контейнерные площадки: органы местного самоуправления, которым могут выделяться субсидии из регионального бюджета, или региональные операторы. В последнем случае полномочия закрепляются в специальном соглашении между муниципалитетом, региональной властью и оператором.

Такое соглашение должно включать несколько обязательных условий: муниципалитет выделяет землю под площадки и определяет потребность в контейнерах; региональная власть учитывает расходы на эти цели в тарифе, утверждает производственные и инвестиционные программы регоператора; регоператор, в свою очередь, обязан передавать созданные площадки и закупленные контейнеры в собственность муниципалитета.

Все расходы на организацию и содержание контейнерных площадок будут включаться в программы регионального оператора и учитываться при установлении единого тарифа.

При этом если у потребителей есть своя площадка, то дополнительно платить региональному оператору они не будут. Платеж коснется только тех, кто пользуется муниципальным имуществом.

«Конечно, это правильно, чтобы региональный оператор следил за чистотой и порядком на контейнерных площадках. Но при этом мы понимаем, что появится дополнительная нагрузка в виде межтарифной разницы, которая ляжет на региональный бюджет. Тем не менее задачу решать надо, места накопления должны соответствовать требованиям и содержаться должным образом, чтобы население видело реальные результаты реформы», — подчеркнул врио первого заместителя министра ЖКХ и ТЭК Курской области Василий Волобуев.

Данные о потребности в площадках и планируемых местах их размещения будут отражаться в реестрах и в региональных программах. Так органы власти субъекта РФ совместно с органами местного самоуправления смогут планировать ликвидацию дефицита площадок.

Законопроект также определяет, что реестр площадок будет вестись в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

В Республике Коми такие нормы поддержали. По словам начальника управления охраны окружающей среды Минприроды Республики Коми Нины Мингалевой, такой законопроект позволит повысить прозрачность и лояльность у населения к оказываемым услугам по обращению с ТКО. «Очень удобно, когда в одних руках сосредоточен полный комплекс всех услуг: от создания и содержания мест накопления отходов до вывоза отходов и подбора оброненных при погрузке отходов. Тогда у людей будет наглядное понимание реализации реформы», — отмечает Мингалева.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Федеральный закон от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Законопроект рассмотрели на прошедшем совещании в Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. В нем также приняли участие представители Совета Федерации, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минфина России, Минюста России, ФАС России, Минстроя России, Роспотребнадзора, Ассоциации «Чистая страна», Государственного Совета Российской Федерации.