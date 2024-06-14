Регионы на 30% активнее стали корректировать территориальные схемы обращения с отходами

За первые 5 месяцев 2024 года регионы направили в Российский экологический оператор на экспертизу на 30% больше территориальных схем обращения с отходами в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эти изменения позволяют уточнять характеристики создаваемых объектов и вносить в систему недостающую информацию о контейнерных площадках, источниках образования отходов и пр.

«С начала 2024 года в РЭО поступило на рассмотрение 47 проектов территориальных схем, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Формированием терсхем занимаются субъекты Российской Федерации. По новым правилам, которые вступят в силу в следующем году, они могут создавать электронные модели терсхем с использованием федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО) и программного обеспечения, предоставленного Российским экологическим оператором. Это позволит сэкономить бюджетные средства регионов на разработку собственных информационных систем», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новые правила разработки, рассмотрения, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем обращения с отходами производства и потребления были утверждены 6 июня 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации № 775. Новые правила вступают в силу 1 января 2025 года.

«Правилами введена новая терминология, в том числе понятие „перегрузочная станция“, расширен перечень сведений, которые могут быть использованы при разработке территориальных схем, изменен порядок проведения общественного обсуждения, установлен порядок рассмотрения и учета разногласий, а также установлено, что территориальная схема разрабатывается на срок не менее 10 лет», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Также новыми правилами установлено, что территориальные схемы будут ежегодно корректироваться в части баланса количественных характеристик и расчетных величинах образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и детализированной схеме потоков ТКО, что обеспечит наличие актуальной информации о системе обращения с ТКО на территории субъекта РФ.

Для каждого раздела территориальной схемы новыми правилами предусмотрены унифицированные таблицы, содержащие перечень необходимой для размещения информации. Унифицированные таблицы позволят заинтересованным лицам значительно сократить время поиска информации в территориальной схеме. Кроме того, указанные таблицы по составу информации синхронизированы с ФГИС УТКО.

Терсхемы, утвержденные до вступления в силу новых правил, могут применяться до наступления случаев их корректировки или необходимости утверждения новых терсхем.

Кроме того, если до 1 января 2025 года исполнительными органами субъектов Российской Федерации заключен контракт на оказание услуг по разработке проекта территориальной схемы или ее корректировке, но такая схема не утверждена, то ее рассмотрение, общественное обсуждение и утверждение осуществляются

в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 № 1130.