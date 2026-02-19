Регионы должны обеспечить слежку за чистотой контейнерных площадок

Такая ситуация не позволяет полноценно осуществлять мониторинг качества оказания региональными операторами услуги по вывозу ТКО. Информацию озвучил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на еженедельном правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.

При этом Кабардино-Балкария и Ивановская область имеют нулевой процент охвата фотофиксацией. Это означает, что в этих регионах водители мусоровозов вовсе не передают данные о состоянии контейнерных площадок через приложение «Водитель ТКО» в систему учета отходов ФГИС УТКО.

«Низкие показатели фотофиксации в большинстве случаев свидетельствуют о том, что мусор вывозится с нарушением установленных графиков. Если региональный оператор не подтверждает выполнение требований по вывозу ТКО с использованием фотофиксации, а также данных ГЛОНАСС, к нему должны предъявляться финансовые санкции Прошу на региональном уровне проработать этот вопрос», — сказал Денис Буцаев.

«Чистота контейнерных площадок является главным индикатором эффективности реформы обращения с отходами для населения. Опрятные площадки свидетельствуют о налаженной системе вывоза. Фотофиксация позволяет отслеживать ситуацию на местах, чтобы жители даже самых отдаленных территорий не сталкивались с грязью и неопрятностью мест накопления отходов», — добавили в пресс-службе РЭО.