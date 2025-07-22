Региональные власти разработают программы по развитию экономики замкнутого цикла к концу 2025 года

Российский экологический оператор начал цикл обучающих семинаров в субъектах РФ 17 июля, до конца августа такие встречи состоятся со всеми регионами. Это позволит субъектам к концу года подготовить первые драфты программ, которые будут синхронизированы с целями указа Президента и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Программы должны отражать конкретные пути достижения ключевых показателей нацпроекта „Экономика замкнутого цикла“ к 2030 году. К этому сроку регионы должны обеспечить переработку не менее 50% образующихся отходов, снижение доли захоронения отходов до 25%, — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Каждый регион самостоятельно определит темпы движения и промежуточные целевые значения, исходя из своих возможностей, но должен выйти на общие показатели к 2030 году».

Она пояснила, что для поддержки регионов РЭО проводит семинары-разъяснения до конца августа. На них эксперты компании объясняют все методологические нюансы. К концу года субъекты должны будут разработать программы.

Эти документы станут инструментом для достижения ключевых целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в структуру нацпроекта «Экология». Региональные программы будут содержать комплексный анализ ситуации по образованию и переработке вторичных ресурсов, описание потенциальных кооперационных цепочек между отраслями, оценку возможностей замены первичного сырья вторичным и план мероприятий.

Особое внимание будет уделено межведомственному взаимодействию — в разработке должны участвовать не только природоохранные органы, но и те, кто отвечает за строительство, транспорт и промышленность.

РЭО сопровождает этот процесс, чтобы обеспечить методическую поддержку и единый подход к формированию документов по всей стране.