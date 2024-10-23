Региональные операторы приступили к работе на новых территориях

Российский экологический оператор осуществляет мониторинг системы обращения с отходами на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Региональные операторы приступили к работе на данных территориях.

«Новые субъекты постепенно осуществляют переход на российские стандарты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ДНР, Запорожской и Херсонской областях уже приступили к деятельности региональные операторы по обращению с ТКО. Они создают филиалы, заключаются договоры с операторами по обращению с ТКО, ведется работа по заключению договоров с физическими и юридическими лицами на оказание услуги по вывозу ТКО. В ЛНР работу по внедрению института региональных операторов планируют завершить в 2025 году», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

С июня 2024 года ГБУ Херсонской области «Экологический оператор Херсонской области» наделено статусом регионального оператора на всей территории Херсонской области. Ранее, с октября 2023 года, организация была наделена полномочиями по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению и накоплению отходов, в том числе ТКО до назначения постоянного регионального оператора. Численность населения региона составляет более 445 тысяч человек, ежемесячно вывозится порядка 7,5 тысячи тонн отходов на 12 действующих полигонов.

В ДНР на всей территории региона с 1 июля 2024 года приступил к деятельности региональный оператор ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ», создано 7 филиалов на территории ДНР. Население региона составляет около 2,2 миллиона человек. Ежемесячно вывозится порядка 55 тысяч тонн отходов на 29 действующих полигонов.

В Запорожской области ГУП «ЭкологияРесурс» наделено статусом регионального оператора и приступило к деятельности в июле 2024 года. Создано 3 филиала, обслуживается более 620 тысяч человек. Ежемесячно вывозится порядка 5,8 тысячи тонн отходов на трех действующих полигонах.

Развитию системы обращения с ТКО в новых регионах способствует в том числе и программа социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (ПСЭР), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации, и которая в сентябре 2024 года была продлена до 2030 года.

«В рамках реализации мероприятий ПСЭР с 2023 года РЭО осуществляет безвозмездную передачу новым регионам специализированной техники для обращения с ТКО, контейнеров и бункеров. По состоянию на 23 октября, в рамках ПСЭР в регионы уже передано 348 единиц специализированной техники для обращения с ТКО и 22 678 единиц контейнеров и бункеров. До конца года планируется передать в регионы еще 87 единиц техники и 42 единицы контейнеров и бункеров», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Также в рамках ПСЭР реализуются мероприятия по проектированию комплексных объектов обращения с ТКО в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по объекту «Экопромышленный парк в г. Мариуполе» мощностью 170 тысяч тонн в год на территории ДНР, объекта капитального строительства «Комплекс по переработке отходов КПО „Луганск“ мощностью 350 тысяч тонн в год на территории ЛНР и объекта капитального строительства КПО „Бердянск“ мощностью 100 тысяч тонн в год на территории Запорожской области.

В Херсонской области планируется начать работы по проектированию комплексного объекта по обращению с отходами № 1 КПО «Алешкинский» мощностью 53 тысячи тонн в год в 2025 году.

Всего для обеспечения функционирования комплексной системы обращения с ТКО на новых территориях согласно утвержденной федеральной схеме обращения с отходами, необходимо построить 11 комплексных объектов по переработке отходов.