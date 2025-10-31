Региональное отделение Российского экологического общества откроется в Курской области

На расширенном заседании Общественного совета при Министерстве природных ресурсов Курской области, которое провели председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов и губернатор Александр Хинштейн, было принято решение о создании регионального отделения организации. Встреча прошла в неформальной обстановке.

«Призываю вас к неформальному общению. Наверное, обратили внимание, что мы с губернатором вышли без галстуков. Это сигнал вам: и чиновникам, и общественникам говорить простым понятным языком, говорить честно, открыто, откровенно», — так начал заседание председатель Российского экологического общества и общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов.

Глава региона подчеркнул, что ключевая задача — сделать работу Общественного совета максимально открытой и эффективной. По словам Александра Хинштейна, в его состав должны входить неравнодушные и честные люди, готовые поднимать актуальные экологические проблемы и искать реальные пути их решения. Он отметил, что несмотря на текущие вызовы, регион продолжит курс на улучшение экологической ситуации.

В ходе заседания обсудили реализацию национального проекта «Экологическое благополучие» и конкретные направления работы: очистку рек, реконструкцию Курского водохранилища, озеленение и сохранение природного фонда. Особое внимание уделили теме полигонов твердых коммунальных отходов. Было предложено передать полномочия по работе с этими объектами от регионального МинЖКХ и ТЭК в ведение Минприроды Курской области.

Кроме того, губернатор поддержал инициативу учредить региональную награду «Почетный эколог Курской области».

По итогам заседания принято решение о создании в регионе двух общественных структур — Курского отделения Всероссийского общества охраны природы и регионального отделения Российского экологического общества.