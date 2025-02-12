Развитие особо охраняемых природных территорий РФ обсудили в нацпарке «Кенозерский»

Стратегию развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2036 года обсудили на заседании Общественного совета при Минприроды РФ в национальном парке «Кенозерский». Об этом сообщает сайт «ФедералПресс» .

В ходе дискуссии глава Общественного совета при Минприроде Александр Закондырин подчеркнул необходимость учета региональных особенностей. Эколог Александр Мясков предложил уточнить целевые показатели стратегии и акцентировать внимание на региональном развитии ООПТ. Директор парка Александра Яковлева призвала улучшить инфраструктуру, отметив, что этому могли бы способствовать мост через реку Онега и ремонт дороги.

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев обратил внимание на потерю ценности некоторыми ООПТ и необходимость пересмотра их статуса. Николай Доронин, представляющий Общественную палату РФ, призвал развивать ООПТ на Крайнем Севере и поддерживать сотрудников, работающих там.