Развитие особо охраняемых природных территорий РФ обсудили в нацпарке «Кенозерский»

Стратегию развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2036 года обсудили на заседании Общественного совета при Минприроды РФ в национальном парке «Кенозерский». Об этом сообщает сайт «ФедералПресс».
В ходе дискуссии глава Общественного совета при Минприроде Александр Закондырин подчеркнул необходимость учета региональных особенностей. Эколог Александр Мясков предложил уточнить целевые показатели стратегии и акцентировать внимание на региональном развитии ООПТ. Директор парка Александра Яковлева призвала улучшить инфраструктуру, отметив, что этому могли бы способствовать мост через реку Онега и ремонт дороги.
Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев обратил внимание на потерю ценности некоторыми ООПТ и необходимость пересмотра их статуса. Николай Доронин, представляющий Общественную палату РФ, призвал развивать ООПТ на Крайнем Севере и поддерживать сотрудников, работающих там.
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