Размер концессионных соглашений РЭО достигнет 235 млрд рублей в 2024 году | 360°

Экология 27 апреля 2024, 09:22 Размер концессионных соглашений РЭО достигнет 235 млрд рублей в 2024 году

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Размер концессионных соглашений Российского экологического оператора, заключенных за три года, составит в этом году 235 млрд рублей, рассказал заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на Инфрафоруме РБК.

«На сегодняшний день концессионный инструмент финансирования отрасли обращения с ТКО становится основным. В этом году в сумме за прошедшие три года будет заключено концессионных соглашений уже на 235 млрд рублей. Это стало возможным благодаря тому, что государство предоставило РЭО права выпускать облигации с субсидированным купоном. Мы как эмитент выпускаем облигации на биржевом и небиржевом рынке. Это небюджетные ресурсы, которые мы дальше вкладываем в проекты отрасли обращения с ТКО на срок до 12 лет. То, что мы строим, соответствует не только федеральной схеме, но и ожиданиям людей. Эти объекты не будут являться раздражителем в течение 30 лет. Инфраструктурный импульс, который был задан в 2019 году, продолжается», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В настоящее время наблюдается повышенный спрос на механизм концессионных соглашений. С одной стороны, потому что для инвестора ставка остается стабильной вне зависимости от скачков ключевой ставки. Таким образом, на горизонте 12-15 лет инвесторам ничего не угрожает. С другой — потому что соблюден баланс интересов.

«Сначала к инструменту было скептическое отношение, пока ключевая ставка была стабильна. Когда она начала меняться, стало понятно, что инструмент — рабочий. Ведь он позволяет нам выпускать облигации и под 15%, и под 20% годовых. Они котируются на Московской бирже как 102-104% к номиналу. Сейчас за этот продукт наблюдается конкуренция. Банки покупают наши облигации, регионы тоже понимают — если ставка стабильная на весь период, то можно заключать концессии и при необходимости вкладывать свои деньги, заключать концессии. Так соблюдается баланс интересов», — сказал заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.