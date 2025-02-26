Первые три места заняли проект «Зеленая разведка», который обучает молодежь из удаленных регионов создавать «лесные бренды» с упором на поиск дикорастущих растений и грибов; художественный МУзей МУсора, который популяризирует устойчивое обращение с отходами; проект Greena Avocadova, чьи авторы разрабатывают экологичную твердую косметику, уменьшая пластиковые отходы и ресурсопотребление.

«Номинация „Экологическое предпринимательство“ направлена на выявление локальных проектов, чьи авторы реализуют свои предпринимательские амбиции с заботой о природе. На Зеленой премии — 2024 победили три проекта, которые своим примером показывают, как силами небольшой команды можно придумать что-то особенное, прибыльное и при этом экологичное. После победы они продолжили развитие своих проектов, что также отражает задачи конкурса „Зеленая премия“», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Первое место занял социальный проект «Зеленая разведка» (Яковлев Игорь, Соболевская Ксения). С 2021 года авторы проекта помогают молодежи из отдаленных регионов осваивать экологическое просвещение и зарабатывать на локальных природных ресурсах. Организуя лекции, мастер-классы и эко-экспедиции, команда обучает поиску, переработке и осознанному использованию дикорастущих растений и грибов. Это формирует экологическую культуру, раскрывает потенциал лесных территорий и создает новые «лесные бренды», позволяя молодым людям развивать свои регионы, не покидая их.

После победы команда проекта разработала новую концепцию, согласно которой в нем теперь смогут участвовать люди с ограниченными возможностями. В планах — организовывать лесные лагеря, полевые выходы в Архангельской области, на Кавказе и в Сибири. Кроме того, авторы проекта откроют лагерь на базе своего штаба, дома Ильина, и на базе лесничества Нюхчи. Они смогут принимать до 25 человек за смену. Также «Зеленая разведка» хочет создать шмелевую ферму, начать разведение муравьев в лесу, проводить гастротуры и иммерсивные ужины по всей России.

Второе место занял художественный МУзей МУсора (Матренина Юлия). Арт-пространство МУ МУ презентует коллекцию экспонатов из бытового мусора на площади 1000 квадратных метров. Экспонаты из пластиковых бутылок, банок и запчастей демонстрируют, как из ненужных вещей можно создать искусство. Музей не пугает экологическими проблемами, а показывает, что творчество может вызвать улыбку и удивление. Ежегодно МУ МУ посещает 50 000 человек, и каждый из них находит здесь что-то свое, будь то воспоминания о детстве или мечта о рок-группе.

«Уже открыли вторую площадку музея, занимаемся ее развитием и поиском новых работ. Раньше музей располагался на 1000 квадратах, теперь — на 2000. Также планируем провести фестиваль для молодых художников, дизайнеров, это конкурс арт-объектов из ненужных материалов. Кроме того, мы каждый год проводим семейный фестиваль по запуску воздушных змеев», — рассказала директор художественного музея мусора «МуМу» Юлия Матренина.

Фестиваль воздушных змеев от музея мусора «МуМу» планируется провести в августе, арт-фестиваль — в сентябре.

Третье место занял проект Greena Avocadova (Наталья Прозорова, Синева Алиса, Неуструева Анастасия, Чернова Дарья, Макарова Елена, Лихобабина Алия, Лихобабин Сергей, Варфоломеев Сергей). Greena Avocadova выпускает экологичную твердую косметику, исключая пластик в упаковке, тесты на животных и продукты животного происхождения. За пять лет она произвела 58 тысяч единиц продукции, что позволило избежать изготовления 44 тысяч пластиковых бутылок и тубусов весом около 3 тонн. Твердая косметика, заменяющая две упаковки жидкой, экономичнее и требует меньше ресурсов: меньше электроэнергии и воды.

«Я купила оборудование для производства — для расфасовки кремов и гелей, пресс для изготовления шампуней и мыла, а также варочный котел на 50 литров. Хочу развивать направление контрактного производства (производство косметики под брендами заказчиков), много запросов на твердую косметику, это очень приятно, что люди начинают думать об экологии», — отметила Наталья Прозорова, основатель бренда Greena Avocadova.

«Зеленая Премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года.