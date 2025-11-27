Рашид Исмаилов предложил ограничить въезд в курортные города для транспорта с низкими экологическими стандартами

Глава Российского экологического общества и председатель Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов заявил о необходимости введения жестких экологических требований к транспорту, который въезжает в курортные города.

«Абсолютно понятная, на мой взгляд, история. С Виктором Алексеевичем Зубковым обсуждали сегодня задачи и возможности по повышению качества воздуха в курортных городах. Пришли к общему мнению, что действительно, как минимум в центре курортных городов, должно быть введено жесткое регулирование нахождения автотранспорта на бензиновом и дизельном топливе», — заявил он 27 ноября на V Всероссийском газомоторном форуме в Сочи.

Экогаз он назвал одним из наиболее оптимальных видов топлива для транспорта, которому должно быть предоставлено преимущество въезда в курортные города. «Поддерживаю этот подход и считаю эту меру оправданной. Речь идет о здоровье людей, об общественном благе», — добавил Исмаилов.

Форум, организованный ПАО «Газпром» совместно с «Национальной газомоторной ассоциацией», собрал представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и финансовых структур.

Со вступительными обращениями выступили специальный представитель Президента России, председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, полномочный представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Участники обсудили развитие газомоторной инфраструктуры, вопросы переоборудования автомобилей на газомоторное топливо и дальнейшие перспективы отрасли.