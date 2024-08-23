Район Гриндавика в Исландии эвакуировали из-за извержения вулкана

В Исландии в районе города Гриндавик началось извержение вулкана Сундхнукур. Власти объявили эвакуацию района, сообщила местная телекомпания RUV со ссылкой на представителя местной пожарной службы Эйнара Свена Йонссона.

«Извержение началось в Гриндавике. Чрезвычайное положение было объявлено вскоре после 21:00 (00:00 по московскому времени)», — сказано в сообщении.

Йонссон заявил, что эвакуация района почти завершена.

Метеорологическая служба пояснила, что разлом в земле, из которого вытекает магма, составляет 1,5 километра, лава движется с высокой скоростью. Пик извержения ожидают через пару часов. Эксперты заявили, что Гриндавик в опасности.

За 40 минут протяженность расщелины выросла и составила 3,9 километра, вулканическая лава течет со скоростью шесть километров в час.

Город Гриндавик находится в опасной зоне, его эвакуируют не в первый раз. В марте 2024 года дважды, 3 и 17 марта, жителей перемещали из района из-за извержения вулкана.