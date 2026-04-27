Путешествие на Камчатку разыграют среди экоактивистов

Бесплатное экопутешествие на Камчатку разыграют среди участников спецпроекта «Мир в твоих руках» программы развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Подать заявку можно до 15 июня, победителей определят 30 июня. Партнером проекта выступает Российский экологический оператор. Специалисты РЭО разработали часть заданий, связанных с темой обращения с отходами и осознанного потребления.

Проект реализован в формате мини-приложения во ВКонтакте. Участникам необходимо выполнить конкурсные задания: подготовить эссе о собственных экопривычках и пройти тесты по темам экологии. Дополнительно среди участников, выполнивших задания, разыграют более 100 призовых боксов с экологической продукцией и техникой.

Главный приз — десять участников отправятся на Камчатку в июле. В программу войдут посещение природных территорий, образовательные мероприятия и работа над собственными экологическими проектами. Все расходы на поездку берут на себя организаторы.

Заявки для участия принимаются на официальном сайте спецпроекта.

«Проект „Мир в твоих руках“ — это не скучные лекции, а реально вовлекающий челлендж по экологии. Ты выполняешь простые, но полезные задания, учишься заботиться о планете и сразу видишь свой результат. Все проходит прямо ВКонтакте: задания прилетают в уведомлениях, так что забыть о них просто нереально. А самое главное — за такие простые действия можно выиграть поездку на Камчатку — в одно из самых красивых мест страны» — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Проект направлен на популяризацию экологичного образа жизни и вовлечение молодежи в повестку экономики замкнутого цикла.