Прозрачные вместо цветных: РЭО прокомментировал запрет на пластиковые бутылки в России

Производство цветных, многослойных бутылок из ПЭТ и с этикеткой ПВХ будет запрещено в России с 1 сентября 2025 года. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Запрет связан с тем, что утилизация таких видов отходов невозможна либо затруднительна, объяснили в Российском экологическом операторе, принимавшем участие в подготовке перечня.

«В наши дни пластиковая упаковка и тара занимает около 50% от объема твердых коммунальных отходов (ТКО). Первые ограничения трудноутилизируемых видов упаковки начнутся с 2025 года и коснутся ряда цветных ПЭТ-бутылок, бутылок из ПЭТ с этикеткой из ПВХ, многослойных бутылок. Заменить их должна упаковка, которую можно отобрать и переработать, это может быть полимерная упаковка из мономатериалов, прозрачная тара стандартных цветов. Подчеркну, что список проходил согласования с представителями бизнеса в течение нескольких лет, чтобы бизнес успел подготовиться и начал переходить к более экологичным альтернативам. Главная цель — это снижение объема отходов на полигонах и возвращение их в хозяйственный оборот, согласно принципам экономики замкнутого цикла», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Распоряжение № 2827-р вышло 14 октября 2024 года. В нем утвержден перечень товаров, производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что их отходы не подлежат обработке и утилизации либо это затруднительно.

В список вошли бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для пищевой промышленности всех цветов, за исключением бесцветного и голубого, зеленого, коричневого, белого, упаковка из ПЭТ с нанесением на нее этикетки из поливинилхлорида (ПВХ), за исключением термоусадочной этикетки, многослойные бутылки из ПЭТ.

«Перечень, указанный в распоряжении, сформирован исходя из аналитики, собранной РЭО при подготовке Перечня трудноутилизируемой упаковки (Перечень-28), опроса утилизаторов и сортировок, нескольких научно-исследовательских работ. В рамках исполнения федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ и подготовки к реформе РОП мы всегда говорили о том, что производителям следует делать упаковку унифицировано в целях повышения эффективности ее сбора и переработки. То есть на самом деле у производителей было достаточно времени, чтобы сделать выбор в сторону той или иной упаковки прежде, чем государство начнет вводить запреты», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Также, согласно распоряжению, Минпромторг России должен каждый год нe позднее 1 сентября, начиная с 2026 года, представлять в Правительство РФ согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложения по актуализации перечня.

Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.