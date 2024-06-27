Производители получат 20-50% выгоду при выполнении норматива утилизации в рамках РОП

Компании-производители смогут получать выгоду от 20 до 50% при выполнении норматива утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Приобрести такую услугу можно на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Многие предприятия готовы предложить специальные условия для выполнения нормативов утилизации в рамках РОП для пользователей нашей площадки. Экономия при закрытии РОП может достигать 20–50% от суммы экологического сбора. Таким образом, производителям выгоднее идти на ЭТП, пользоваться услугами проверенных утилизаторов в рамках РОП, нежели просто платить экосбор. Например, экологический сбор у одного из наших клиентов составил 7 134 000 рублей, а услуга утилизатора на нашей площадке — 4 950 000 рублей. Экономия составила 2 193 000 рублей», — заявил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

Итоговая сумма зависит от множества факторов и определяется в соответствии с коммерческими интересами обеих сторон. Менеджеры ЭТП активно сотрудничают с предприятиями по утилизации отходов, договариваясь о наиболее выгодных ценовых предложениях и обеспечивая утилизаторов стабильным потоком клиентов.

На данный момент исполнение ответственности со стороны производителей и импортеров товаров и упаковки возможно путем уплаты экологического сбора в бюджет Российской Федерации, организации собственной системы сбора и утилизации отходов или заключения соглашений по выполнению нормативов утилизации со специализированными предприятиями по переработке отходов.

Контроль за исполнением ответственности законодательно возложен на Росприроднадзор России.