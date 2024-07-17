Производитель из Липецкой области установил рекорд по объему выставленного на торги вторсырья

«ЭТП является удобной площадкой для исполнения нормативов расширенной ответственности производителей (РОП), а также привлекательна для торговли вторсырьем со стороны как крупных игроков отрасли, так и представителей малого и среднего бизнеса», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Самым большим лотом, выставленным на цифровой платформе по торговле вторсырьем, стали коробки общей площадью более ста километров, сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов. Цена за данный лот превышает 150 000 000 рублей.

«Картон является вторсырьем и может быть снова использован для производства, например, крафт-бумаги. Она выступает основой различных изделий: книжных обложек, гофрокартона, конвертов и так далее. Лот выставил производитель из Липецкой области», — добавил Абдурахимов.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.