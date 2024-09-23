Проект «Уберу» победил в конкурсе экопроектов в Московской области

«Технологии стали необходимым инструментом для формирования экономики замкнутого цикла и развития отрасли обращения с отходами. Так, появилось приложение „Уберу“, которое представляет собой обширную карту пунктов приема вторсырья на территории России. При этом за добавление новых точек пользователи могут получить бонусы и обменять их на товары или скидки. Приложение продолжает развиваться, а число его пользователей — расти. Поздравляем команду проекта с победой», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году на конкурс «Экологическая ярмарка Московской области» поступило 146 проектов. Конкурс проходит при поддержке Минэкологии Московской области.

Приложение Uberu доступно для скачивания на мобильные устройства в магазинах App Store, Google Play, Rustore, AppGallery. У сообщества «Уберу» также есть Telegram-канал и группа VK.