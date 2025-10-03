Проект «Сохраним наш мир» запустили ко Всемирному дню защиты животных

Всемирный день защиты животных отмечают 4 октября. К этому дню социальная сеть «Одноклассники», Музей Банка России и Эрмитаж запустили совместный проект «Сохраним наш мир», цель которого — показать взаимосвязь природы, истории и культуры через уникальные артефакты.

В его рамках эксперты-нумизматы расскажут о животных на монетах из своих коллекций. Особое место занимают редкие животные, о которых будут повествовать специальные карточки «Красная книга».

Сотрудники Эрмитажа покажут как средневековые германские брактеаты с гербом-соколом, так и современные коллекционные монеты. Эти экспонаты можно увидеть и вживую, приехав в Санкт-Петербург.

В социальной сети к этому дню запустили специальный набор тематических стикеров и рамок.