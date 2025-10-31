Проект муниципального экологического стандарта обсудили в Ленинградской области

На площадке Общественного экосовета при губернаторе Ленинградской области (#Экосовет47) под руководством председателя Российского экологического общества и главы Экосовета Рашида Исмаилова состоялась встреча с участием представителей муниципалитетов, бизнеса и экспертов из Санкт-Петербурга, регионов России и стран СНГ.

Главной темой круглого стола стало обсуждение проекта муниципального экологического стандарта, который разрабатывается совместно с депутатами муниципальных советов. Документ должен стать основой для формирования единого подхода к экологической политике в пределах Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

«Проект муниципального экологического стандарта имеет важное значение для формирования экологической политики как Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга, повышения качества окружающей среды и вовлечения жителей в решение актуальных экологических проблем», — отметил руководитель Экосовета Рашид Исмаилов.

В ходе встречи эксперты обсудили цели и механизмы внедрения экостандарта, систему рейтингов муниципалитетов и возможные «экобонусы» для территорий, успешно реализующих природоохранные инициативы. Отдельное внимание уделили роли предпринимательского сообщества в развитии «зеленых» технологий и обмену лучшими практиками других регионов.

Следующая сессия Экосовета будет посвящена участию некоммерческих организаций в экологической политике муниципальных образований.