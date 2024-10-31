Проект доклада о состоянии окружающей среды в 2023 году одобрили в Минприроды РФ

Проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году» одобрил общественный совет при Минприроды РФ. Об этом написало издание «ФедералПресс» .

Для доклада собирали аналитическую информацию о состоянии окружающей среды в прошлом году, также эксперты обсудили экологические проблемы и перспективные инициативы в сфере защиты окружающей среды.

«Ежегодный доклад служит основой для формирования государственной политики в области экологического развития страны и разработки мер, направленных на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду», — заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов.

Директор департамента Минприроды Роман Мальцев отметил, что доклад готовили в сотрудничестве с различными федеральными органами. Глава общественного совета Александр Закондырин подчеркнул, что необходимо повышать достоверность используемых в докладе данных. В совете предложили сделать три версии доклада для различных категорий пользователей.