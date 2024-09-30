Проблемные вопросы функционирования регоператоров в России обсудят на РЭФ-2024

«Региональные операторы обеспечивают сбор, транспортировку, обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) и тем самым играют ключевую роль в управлении системы ТКО. Однако существует ряд проблем, связанных с эффективностью работы этих организаций. Во время сессии эксперты обсудят подходы к ценообразованию в области ТКО, взаимодействие регоператора с регулятором, механизмы получения сведений о потребителях и другие вопросы, которые не позволяют региональному оператору выйти из красной зоны, что делать региональным властям, чтобы четко отрабатывать проблемы и не допустить возможного сбоя в оказании услуг населению, а также другие острые темы», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В сессии по треку «Региональные операторы» примут участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Подробности о мероприятии — на сайте Российского экологического оператора.