Пряжу из старой одежды начнут производить в Ивановской области

В Ивановской области появятся мощности по производству пряжи из вторичного текстиля. Соглашение о реализации проекта заключили Российский экологический оператор, региональное Правительство и общество с ограниченной ответственностью «ЛидерТекс». Подписание состоялось на полях Петербургского международного экономического форума.

Как сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, в России ежегодно образуется более 1,5 млн тонн текстильных отходов, из которых перерабатывают менее 5%.

«Подписанное соглашение станет реальным шагом к развитию экономики замкнутого цикла в Ивановской области, — отметила она. — Объект, который появится в регионе, будет перерабатывать старую одежду и текстиль в пряжу, пригодную для использования на ткацких фабриках и в швейном производстве. Такие проекты не только помогают снижать экологическую нагрузку и приближать страну к достижению национальных целей в сфере экологии, но и вносят значимый вклад в решение задач импортозамещения во всей легкой промышленности».

Ирина Тарасова добавила, что РЭО уже поддерживает проект в части организации сбора текстильных изделий, утративших потребительские свойства. В дальнейшем РЭО рассмотрит и другие возможные способы поддержки производства пряжи из вторичного сырья. Стоит отметить, что указанный проект — один из самых крупных в области переработки текстиля за последнее время. Его успех во многом зависит от развития механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). В проект до конца 2030 года планируется вложить 1 млрд руб. и создать не менее 200 рабочих мест.

«Год назад на производственной площадке ГК „ЛидерТекс“ в Иванове открыли первое в России производство нитей полного цикла из регенерированного волокна. Мощность прядильной фабрики составила порядка 400 тонн пряжи в месяц, на проектную мощность новое производство вышло через полгода после старта. „Текстильные предприятия региона развивают новые компетенции, и этот проект по производству нитей из переработанного сырья — первый в стране и один из самых динамично развивающихся. При поддержке РЭО регион масштабирует производство на уровне страны“, — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.