Призовой фонд Зеленой премии составит 9 млн рублей в 2024 году

Российский экологический оператор выделит 9 млн рублей для призового фонда Зеленой премии в 2024 году. Средства будут распределены между победителями нескольких номинаций.

«В 2024 году РЭО предусмотрел призовой фонд Зеленой премии в размере 9 млн рублей. Также в этом году отбор победителей состоится по трем трекам — профессиональный, общественный трек и „Юннаты“. Все призовые средства будут распределены между победителями в номинациях по общественному и юннатскому треку. Зеленая премия — главное экопросветительское мероприятие, которое позволяет выявить самых активных представителей общественности, бизнеса, образовательных организаций и молодежи, участвующих в формировании экономики замкнутого цикла и реализации реформы отрасли обращения с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В общественный трек вошли пять номинаций. «Экологические лидеры» включает три победителя и предоставление гранта на сумму 1 000 000 рублей. «Экологическая семья» включает сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. «Экологические центры» включает три победителя и предоставление гранта на сумму 500 000 рублей. «Экологическое предпринимательство» включает три победителя и предоставление гранта на сумму 500 000 рублей. «Студенчество» включает 10 победителей и предоставление студенческой стипендии — 150 000 рублей.

В трек «Зеленая премия. Юннаты» вошла номинация «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов», включающая 10 финалистов и приглашение на церемонию награждения, а также номинация «Лидеры юннатов» с пятью победителями и предоставлением гранта на сумму 200 000 рублей.

Среди каждой номинации профессионального трека предусмотрено 10 финалистов и приглашение на церемонию награждения.

«Экспертная комиссия заочно оценит проекты и составит шорт-лист, исходя из этого будут определены победители профессионального трека, трека „Зеленая премия. Юннаты“, а также в номинации „Экологическая семья“», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Победители номинаций «Экологические лидеры», «Экологические центры», «Экологическое предпринимательство», «Студенчество» будут определены по предварительной оценке проектов экспертной комиссией, шорт-листу и по итогам очной защиты проектов шорт-листа участниками перед экспертным жюри в формате питчинга.

Все суммы грантов по номинациям обозначены, включая налоги.