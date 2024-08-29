Призеры экологической премии Росприроднадзора стали участниками конференции в МГУ

Международная школа по экологии прошла в МГУ при участии призеров премии Росприроднадзора. Представители Китая, Индии и Ливана впервые приехали в Москву и приняли участие в уникальном образовательном процессе.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что иностранные призеры премии «Экология — дело каждого» впервые участвуют в обучающей программе на базе МГУ. Под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов коллеги из Китая, Ливана и Индии узнали о современных технологиях по обращению с опасными отходами, методах ликвидации накопленного экологического вреда, проблемах Арктики и путях их решения. На конференции также обсудили доступные способы улучшить климатические условия.

«Наши призеры Чжихуа Тан, Рамачандаран Шастри и Галина Аббас мечтали побывать в России. Они узнают много важного и интересного о новейших практиках в области контроля за окружающей средой. Я благодарю коллег, экспертов МГУ и ученых РАН за такую возможность и реальное международное взаимодействие с целью защиты природы», — отметила Радионова.

«Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора, которая с 2021 года присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты в сфере охраны окружающей среды. Зарубежные призеры получают возможность приехать в Россию и обменяться опытом с коллегами.

«Очень благодарна Росприроднадзору, Светлане Геннадьевне за организацию такой премии. Мы в Ливане очень много работаем с молодежью, и вся надежда именно на нее. Мы благодарны, что нас пригласили на обучение в МГУ», — сказала Галина Аббас.

Прием заявок на пятый сезон премии начался 1 августа и продлится до 1 апреля 2025 года. Узнать подробности можно на сайте www.экологияделокаждого.рф.

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