Призер Зеленой премии представил арт-кемп на Архстоянии

Один из победителей Зеленой премии Российского экологического оператора — архитектурный проект «базовый_шум» — организовал пространство переработки кемп «Город Солнца» на фестивале «Архстояние». Он проходил в Никола-Ленивце с 25 по 27 июля. Команда использовала призовые средства для создания творческого лагеря из вторичных материалов — отходов рекламных кампаний и производственных остатков.

«Зеленая премия поддерживает инициативы, которые соединяют экологию, творчество и активное сообщество. „базовый_шум“ — яркий пример того, как переработка отходов может стать источником вдохновения, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Такие проекты не только украшают фестивали, но и популяризируют культуру повторного использования предметов быта».

Проект стал одним из победителей специальной номинации от компании «Экомашгрупп» в рамках Зеленой премии. За счет гранта в 50 тысяч рублей архитекторы реализовали арт-пространство, которое в будущем планируют использовать повторно. Все элементы кемпа можно демонтировать и задействовать на других мероприятиях.

Кемп «Город Солнца» посвящен архитектору-авангардисту Ивану Леонидову. Вдохновляясь его утопическим проектом, участники «базового_шума» переосмыслили идею гармонии человека и природы, воплотив ее через арт-объекты из вторсырья — включая метровый диско-шар из старого советского зеркала, нарезанного на станке.

«Этот проект будет интересен тем, кто ценит экологичные и креативные решения, — пояснили основатели проекта „базовый_шум“ Александра Антонова и Александр Кутузов. — Мы ждем всех, кто интересуется альтернативными подходами к созданию пространства. Также подойдет тем, кто хочет узнать больше о движении Zero Waste и о том, как вторичные материалы могут стать частью современного искусства и архитектуры».

«Зеленая премия» призвана выявлять достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Конкурс проводится ежегодно в несколько этапов, награждение победителей проходит в конце года. Заявки принимаются до 1 ноября.