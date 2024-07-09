Приемная кампания для абитуриентов экологических программ стартовала в вузах России

Приемная кампания программ бакалавриата, магистратуры от Российского экологического оператора стартовала в трех ведущих вузах России. Выпускники смогут получить работу в сфере обращения с отходами, экономики замкнутого цикла и природопользования. Программы РЭО в вузах размещены в каталоге .

«Создание кадрового резерва — одна из задач, поставленных перед РЭО. В наших силах обеспечить достойный уровень знаний и компетенций для новых специалистов. Мы рассчитываем, что выпускники наших магистерских программ, программ бакалавриата, программ дополнительного образования будут управлять технологическими и экономическими процессами, а также внедрять инновационные решения в работу существующих предприятий. Будущее отрасли — за новыми кадрами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова реализуются программы бакалавриата «Экология и экономика природопользования», а также магистратуры «ESG-трансформация предприятий», «Зеленая экономика» и управление ресурсами.

В Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС (НИТУ МИСИС) ведется прием абитуриентов по таким программам магистратуры, как «Управление природоохранными инновациями» и «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла».

Еще одна программа магистратуры «Зеленая экономика и устойчивое развитие предприятий» реализуется в Российском университете дружбы народов (РУДН).

Кроме того, в РЭУ им. Г. В. Плеханова ведется прием на программы дополнительного профессионального образования. Слушателям предлагается изучить создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России, основы и принципы экономики замкнутого цикла, проектирование и эксплуатацию комплексов по переработке отходов, что такое экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы.

РЭО разработал программы совместно с вузами в рамках деятельности Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Консорциум был создан РЭО в 2021 году, в него входят 44 организации, из них 23 вуза (МГУ, РУДН, Высшая школа экономики, МИСИС, МГИМО, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГТУ им. Баумана, 6 федеральных вузов и др.), 4 профильные научные организации (Сибирское отделение РАН, ВНИИ «Экология», Институт промышленной экологии УрО РАН, УралНИИ «Экология»), 15 предприятий реального сектора (СИБУР, Русал, НМЛК, Союзцемент, Уралкалий и др.), а также 2 банка (Сбербанк, Промсвязьбанк).

Подробнее с деятельностью Консорциума можно ознакомиться на сайте.