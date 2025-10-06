При поддержке РЭО 37 новых объектов по обращению с отходами построят в России

В 19 регионах России появятся 37 новых объектов по обращению с отходами при участии Российского экологического оператора. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он пояснил, что в тех субъектах, где наблюдаются сложности со строительством инфраструктуры, подключение РЭО позволит ускорить процесс. Государственная компания выступит одним из ключевых участников проектов.

Патрушев также отметил, что с начала реформы обращения с отходами в стране уже построено около 300 объектов. В ближайшие шесть лет планируется возвести еще 400.

Вице-премьер рассказал, что в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» продолжается ликвидация накопленного экологического ущерба. Работы ведутся на крупнейших объектах — полигоне «Красный Бор» в Ленинградской области, а также на промплощадках «Усольехимпрома» и Байкальского ЦБК в Иркутской области. Все мероприятия проходят по графику, и завершить их планируется в установленные сроки.