Представители отрасли ТКО забронировали 90% мест на РЭФ-2024

«Участники отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выбирают РЭФ для открытого диалога друг с другом, а также с представителями органов власти, смежных отраслей. Всех их объединяет желание найти наилучшие решения, которые позволят эффективно формировать экономику замкнутого цикла и проводить реформу отрасли ТКО в стране», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2024 году форум будет посвящен пятилетию реформы обращения с отходами. Пленарное заседание, на котором детально обсудят ее итоги, состоится 8 октября. Деловая часть форума охватит широкий круг тем, в том числе расширенную ответственность производителей (РОП), инвестиции, цифровизацию и многие другие.

РЭФ проходит ежегодно с 2021 года. На площадке форума собираются представители госаппарата, отраслевые специалисты, предприниматели, общественники. Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.