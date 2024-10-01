Представители отрасли ТКО забронировали 90% мест на РЭФ-2024
Участники деловой программы забронировали 90% мест на Российском экологическом форуме (РЭФ). Российский экологический оператор продолжает принимать заявки на регистрацию.
«Участники отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выбирают РЭФ для открытого диалога друг с другом, а также с представителями органов власти, смежных отраслей. Всех их объединяет желание найти наилучшие решения, которые позволят эффективно формировать экономику замкнутого цикла и проводить реформу отрасли ТКО в стране», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В 2024 году форум будет посвящен пятилетию реформы обращения с отходами. Пленарное заседание, на котором детально обсудят ее итоги, состоится 8 октября. Деловая часть форума охватит широкий круг тем, в том числе расширенную ответственность производителей (РОП), инвестиции, цифровизацию и многие другие.
РЭФ проходит ежегодно с 2021 года. На площадке форума собираются представители госаппарата, отраслевые специалисты, предприниматели, общественники. Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.