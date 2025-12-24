Председатель РЭО рассказал о важности некоммерческих организаций в сфере экологии

В работе сессии приняли участие более 70 представителей органов госвласти, регоператоров, депутатов, некоммерческих организаций, экспертного и бизнес-сообщества. В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы в сфере обращения с отходами, охраны окружающей среды и экологического просвещения.



«Наша ключевая задача — консолидировать усилия экоактивистов, общественников, экспертов и экоблогеров для обеспечения экологического благополучия Ленобласти и Санкт-Петербурга. У нас единая территория и общая ответственность. Общественники должны работать в одной команде. Примером такой совместной работы станет создание мониторинговой группы по контролю за объектами экономики замкнутого цикла с участием представителей гражданского общества обоих регионов. Власть должна слышать общественников, и сегодня роль природоохранных НКО объективно возрастает — запрос общества на это очевиден», — сказал Исмаилов.



