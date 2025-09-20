Правительство выделит 115 млн рублей на расчистку акватории Валдайского озера

Правительство выделит более 115 миллионов рублей на продолжение расчистки Валдайского озера. Соответствующее распоряжение уже подписали. Об этом сообщила пресс-служба кабмина .

Средства направят на очистку мелководных участков водоема от торфа, ила и водной растительности. Это позволит улучшить экологическое состояние озера, сократить потери нерестовых зон, а также предотвратить его обмеление и зарастание.

Работы по расчистке прибрежных территорий Валдайского озера начались в 2022 году. В 2025 году финансирование будет обеспечено за счет экологических платежей, поступивших в федеральный бюджет.

Представители Российского экологического оператора совместно с Минприроды подготовили комплексный план, который позволит вовлекать отходы производства минеральных удобрений — фосфогипс — во вторичный оборот. Документ уже находится на финальной стадии согласования.