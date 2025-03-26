Правительство РФ определило регионы для ускоренного создания 36 комплексных объектов обращения с ТКО

Правительство РФ выпустило распоряжение, направленное на ускоренное создание 36 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью почти 5 млн тонн в год. Документ позволит 19 регионам максимально сократить сроки прединвестиционной стадии проектов и закрыть потребности в мощностях по обработке и утилизации отходов. Российский экологический оператор предоставит льготное финансирование проектам.

«Правительство РФ утвердило распоряжение, которое позволит сократить время заключения концессионных соглашений. В документе говорится о 19 субъектах, в которых построят 36 объектов ТКО общей мощностью обработки 5 млн тонн, утилизации 2,103 млн тонн, размещения 3,765 млн тонн. При реализации проектов субъектами РФ, указанными в распоряжении, будет практически полностью обеспечено достижение показателей федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2024 No 309. Распоряжение было принято в связи со сложностями ведения инвестиционной деятельности в отдельных регионах страны (труднодоступные территории, арктическая зона и пр.) и отсутствием инвесторов, готовых к долгосрочным частным инвестициям в проекты, а также с затянутыми сроками проведения конкурсных процедур и заключения концессионных соглашений, которые составляют более 12 месяцев, что приводит к соответствующему удорожанию стоимости проектов. Благодарим Правительство и профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева за эффективные меры развития экономики замкнутого цикла в России», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Согласно распоряжению № 649-р от 20 марта 2025 года регионы смогут заключать концессионные соглашения без проведения конкурса с организациями, указанными в перечне. Обязательным участником таких организаций будет выступать РЭО, который также обеспечит предоставление льготного финансирования проектам. Участие в проектах Российского экологического оператора обеспечит контроль за целевым использованием средств и соблюдением сроков создания новой инфраструктуры обращения с ТКО.

В перечень вошли 19 регионов, в которых до 2030 года построят 36 объектов обращения с ТКО. Это Приморский, Алтайский, Красноярский, Краснодарский края, Амурская, Архангельская, Курганская, Оренбургская, Самарская, Ярославская, Тверская, Калининградская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Коми.

Распоряжение распространяется на проекты по созданию и реконструкции объектов по обработке, накоплению, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».

Аналогичная практика по заключению концессий без торгов уже имеется в рамках реализации концессионных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) и общеобразовательных организаций.