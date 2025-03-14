Правчас в СФ: цифровая трансформация обеспечивает оптимизацию ресурсов в сфере обращения с ТКО

Для обеспечения полной прозрачности сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) важно внедрять цифровые технологии. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации 14 марта заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что Правительство со своей стороны повышает контроль в области обращения с ТКО.

«Одним из значимых направлений работы для цифровизации является сфера обращения с отходами. Очевидно, что для улучшения ситуации здесь необходима полная прослеживаемость по всей цепочке. В 2023 году была создана система учета твердых коммунальных отходов. В ней предусмотрены механизмы получения объективных данных на всех этапах. На контейнерных площадках с прошлой осени начали внедряться средства фото- и видеофиксации для анализа их состояния

с помощью искусственного интеллекта. Транспортировку можно отследить благодаря системе ГЛОНАСС на мусоровозах. А при въезде на объекты обращения с отходами функционируют системы автоматизированного весового контроля», — сказал Дмитрий Патрушев.

Прослеживаемость отходов

«По задаче обеспечения полной прозрачности с декабря 2023 года во ФГИС УТКО введено 34 миллионов образователей отходов, 1,1 миллиона контейнерных площадок. Как уже Дмитрий Николаевич упоминал, перед нами стоит задача — обеспечить сквозную прослеживаемость от контейнерной площадки до утилизации и до полигона. […] Естественно, на конечном этапе мы должны будем контролировать объем отходов, который поступает на сортировку, а потом — на полигон, и сравниваем их с теми отчетными данными, которые во ФГИС предоставляют те же самые региональные операторы», — сообщил Денис Буцаев.

РЭО обеспечил прослеживаемость за работой 73% региональных операторов на контейнерных площадках и может видеть, когда мусоровоз заезжает, делает фотографию до и после уборки. Для обработки такого массива информации РЭО подключил искусственный интеллект.

Кроме того, в рамках безопасного города и комфортной среды РЭО подключает видеокамеры, которые находятся вблизи контейнерных площадок. Этот видеопоток РЭО также контролирует в режиме реального времени.

Применение беспилотников

За счет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создано около тысячи цифровых двойников полигонов. Информация о них внесена в отдельную систему.

«Правительство со своей стороны повышает контроль в области обращения с ТКО. По поручению Михаила Владимировича Мишустина в 2024 году был создан специальный Инцидент. Это тоже своего рода — цифровая площадка, которая позволяет анализировать колоссальный массив данных. На их основе регионы и ответственные службы принимают меры, а мы — контролируем состояние отрасли в субъектах. Безусловно, работа будет продолжаться», — добавил Дмитрий Патрушев.

Нормативные изменения

По поручению Дмитрия Патрушева РЭО начал совместно с ФАС России проработку нормативного акта, касающегося цифровизации и тарифного регулирования.

«Все, что не видно во ФГИС, так называемая серая зона, будет автоматически исключаться из тарифа. Для того, чтобы обеспечить в том числе дисциплину у региональных операторов. Если не увидели, что вывез с контейнерной площадки, значит, услуга не оказана, если не увидели, что мусоровоз движется на маршруте, то за этот мусоровоз не платим. Естественно не платим за тот объем отходов, который поступает на полигон», — отметил глава РЭО.