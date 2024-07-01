Послы стран АСЕАН посетят КПО «Нева» в Подмосковье

Об этом договорились представители Российского экологического оператора по итогам встречи с исполнительным директором Делового совета Россия-АСЕАН Данияром Акказиевым.

«Обсудили возможности сотрудничества и применение российских технологий и оборудования в Мьянме. Для демонстрации российских профильных технологий и оборудования запланирован официальный визит руководства посольств стран АСЕАН на современный комплексный объект по обращению с отходами КПО „Нева“ в Московской области», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На встрече в частности обсуждалась подготовка к реализации проекта в городе Янгон (Мьянма) с применением российских технологий и оборудования; результаты участия в совместных деловых мероприятиях на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2024).

Мусороперерабатывающий комплекс «Нева» мощностью 500 тысяч тонн в год был открыт в подмосковном Солнечногорске в 2022 году. РЭО вложил в объект 1,6 млрд рублей. Комплекс имеет уровень переработки 75% потока.