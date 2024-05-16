Пользователи цифровой платформы РЭО смогут указывать класс опасности отходов | 360°

Экология 16 мая 2024, 14:03 Пользователи цифровой платформы РЭО смогут указывать класс опасности отходов РЭО

Читать 360 в

Пользователи Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора, смогут указывать класс опасности отходов.

«Классификация отходов по уровням опасности существует для того, чтобы осуществлять сбор, хранение, транспортировку и утилизацию без негативных последствий. Внесение новой характеристики для отходов на ЭТП позволит организациям более четко подбирать лоты и утилизировать конкретные виды отходов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

«Дополнительная характеристика станет обязательной для тех, кто торгует отходами и вторсырьем. Это различные классы опасности отходов. На ЭТП представлены отходы 3, 4, 5 уровней опасности в объеме 28 тысяч тонн. Всего по ним выставлено лотов на 295 млн рублей», — сообщил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

К 3-му классу опасности относятся дезодоранты, лак для ногтей, бальзамы и шампуни, мобильные телефоны, свежий навоз и птичий помет, экокожа, дизельное топливо, медные провода, моторные смазки, цементная пыль, строительный мусор. На ЭТП представлено 4000 тонн таких отходов на 49 млн рублей. Проведено 57 сделок.

К 4-му классу опасности относятся тетрапак (и аналоги), цветные и черные металлы. На площадке проведено 152 сделки на 110 млн рублей. Объем составил 9000 тонн.

К 5-му классу относятся стеклобой, макулатура, ПВД (LDPE), ПНД (HDPE), ПП (PP), ПЭТ (PET). Было проведено 169 сделок на 136 млн рублей, объем — 15 000 тонн.

На площадке уже зарегистрировано 3065 пользователей. Они разместили 1266 лотов на сумму 3,5 млрд рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.