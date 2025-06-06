Политолог Музыка отметил активное развитие экологической культуры в России

День эколога отмечается в России 12 июня. Политолог и участник экспертного клуба «Дигория» Александр Музыка в беседе с «ФедералПресс» подчеркнул значимость этой даты.

«Отрадно, что с каждым годом внимание к окружающей среде растет как со стороны государства, так и простых жителей. Во многом это стало возможным благодаря запуску в 2019 году нацпроекта "Экология"», — отметил специалист.

Музыка добавил, что сейчас все больше россиян сортируют отходы, каждый год открываются новые предприятия по переработке. На сегодняшний день таких заводов в стране насчитывается свыше 300.

Кроме того, в России ужесточились экологические нормы, что побудило крупные компании внедрять технологии, снижающие негативное воздействие на природу, модернизировать очистные сооружения и другие защитные конструкции.

Эксперт упомянул о начале действия в этом году национального проекта «Экологическое благополучие». Данная инициатива подчеркивает важность чистоты воздуха и воды, сохранения биоразнообразия для будущего поколения. Жители страны активно участвуют в защите окружающей среды, организуя сбор батареек, участвуя в субботниках или волонтерских акциях.