Появление богомолов в Москве и Подмосковье объяснили сменой климата

Жители Москвы и Московской области заявили о появлении богомолов. Раньше насекомые жили в южных регионах России, но теперь появились в столичном регионе. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с 360.ru объяснил миграцию богомолов на север теплыми зимами и общим смягчением климата.

Он отметил, что на юге Московской области богомолы появились еще несколько лет назад. Но теперь начали продвигаться все дальше на север.

«Несмотря на то, что богомолы не выглядят, как хорошие летуны, они летают очень хорошо и преодолевают большие расстояние, залетая далеко на север. В последние годы на юге Московской области появились устойчивые популяции этого вида насекомых», — рассказал Марьинский.

Эксперт добавил, что причиной миграции богомолов стало смягчение климата и мягкие зимы. Если в ближайшие годы ситуация продолжится, то эти насекомые станут неотъемлемой частью фауны столичного региона.

«Для человека богомолы не представляют никакой опасности. Но у них довольно мощные челюсти, поэтому если их схватить, то они обязательно попытаются укусить. Но их челюсти не способны пробить кожу. Кроме того богомолы не ядовиты и сами по себе в атаку на человека не пойдут», — добавил Марьинский.

Он подчеркнул, что в какой-то мере богомолы даже полезны, потому что питаются комарами и мухами. Поэтому, если они поселились на дачном участке, то прогонять их не стоит.

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