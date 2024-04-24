Экология 24 апреля 2024, 09:26 Появились кадры окутанного туманом Воронежа Жители Воронежа показали кадры густого тумана в городе

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Утром в среду Воронеж окутал густой туман. Местные жители поделились кадрами природного явления в социальных сетях.

Туман охватил почти весь правый берег города и скрыл жилые высотки.

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Согласно информации на сайте Гидрометцентра по Центральному федеральному округу, в среду в Воронежской области дополнительных оповещений по погоде не требуется.

В начале апреля мощный туман также накрыл Москву и отдельные районы Московской области. На дорогах общего пользования видимость местами ухудшилась до 300 метров.

Ранее россиян предупредили, что летние месяцы в 2024 году станут самыми жаркими за всю историю наблюдений.