24 апреля 2024, 09:26
Появились кадры окутанного туманом Воронежа
Жители Воронежа показали кадры густого тумана в городе
Утром в среду Воронеж окутал густой туман. Местные жители поделились кадрами природного явления в социальных сетях.
Туман охватил почти весь правый берег города и скрыл жилые высотки.
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Согласно информации на сайте Гидрометцентра по Центральному федеральному округу, в среду в Воронежской области дополнительных оповещений по погоде не требуется.
В начале апреля мощный туман также накрыл Москву и отдельные районы Московской области. На дорогах общего пользования видимость местами ухудшилась до 300 метров.
Ранее россиян предупредили, что летние месяцы в 2024 году станут самыми жаркими за всю историю наблюдений.
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