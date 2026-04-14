Подготовку кадров для регионов обсудили на ежегодном заседании Консорциума

В Москве прошла пленарная сессия Консорциума РЭО «Развитие кадрового потенциала сферы ЭЗЦ в регионах России». Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога между представителями образовательного сообщества и реального сектора экономики.

Спикерами выступили замглавы Минприроды России Денис Буцаев, гендиректор Российского экологического оператора Ирина Тарасова, ректор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, директор по устойчивому развитию «Филип Моррис Инт.» в России Ирина Жукова, руководитель отдела по инновационным проектам Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства «ФНАЦ ВИМ» Екатерина Воробьева, ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев, ректор Казанского национального исследовательского технологического университета Юрий Казаков, ректор Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев.

В центре обсуждения — подготовка кадров для экономики замкнутого цикла, современные вызовы устойчивого развития, внедрение экологически ориентированных технологий и формирование новых профессиональных компетенций.

«В субъектах активно разрабатываются региональные программы по переходу к экономике замкнутого цикла. Например, 18 регионов выбрали в качестве приоритетных мероприятий региональных программ переработку золошлаков. Из них планируют выпускать магнетитовый концентрат, строительный песок, смеси для устройства наливных полов, цементно-песчаные смеси, а также железобетонные изделия: дорожные плиты, фундаментные блоки и трехслойные стеновые панели. Для реализации таких проектов и требуются совместные с Консорциумом РЭО образовательные продукты. Они помогают увеличить количество необходимых компетентных кадров», — сказал замглавы министерства природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

Вузы Консорциума реализуют разработанные совместно с РЭО одну программу бакалавриата, семь магистерских программ, 11 программ дополнительного профессионального образования, а также одну программу профессиональной переподготовки и десять образовательных модулей.

«В России из вузов ежегодно выпускаются 19 тысяч специалистов в сфере экологии. А учебные программы, разработанные совместно с РЭО, за четыре года совокупно прошли более 5 тысяч студентов. Это достойный результат. Потому что всего за несколько лет, благодаря такой сплоченной работе, сформирована основа научно-методологической базы для перехода к экономике замкнутого цикла», — сказала генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» создан РЭО в 2021 году. Его деятельность направлена на подготовку профильных специалистов, поддержку научного и педагогического сообщества, а также развитие и внедрение передовых технологий в сфере обращения с отходами. В объединение вошли предприятия отрасли, научные организации и ведущие вузы, в числе которых РУДН им. Патриса Лумумбы, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МИСИС.