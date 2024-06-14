Почти 90% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за сутки

В Московской области за сутки выпало 87% месячной нормы осадков, в Москве — около 30%. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Больше всего воды попало в осадкомеры на метеостанциях в Егорьевске (60 миллиметров), Долгопрудном (59 миллиметров), Михайловском (54 миллиметра),

В столице на опорной метеорологической станции ВДНХ 13 июня зафиксировали 19 миллиметров осадков. Больше всего их было в Тушине — 26 миллиметров. Июньская норма для Москвы — 77 миллиметров.

«Подобной силы ливни в этот день фиксировались в городе всего лишь трижды за всю историю метеостанции ВДНХ. Минувший день занял третье место в рейтинге самых дождливых, разделив „бронзу“ с 1958 годом», — рассказал Тишковец.

В 2020 году 13 июня на этой метеостанции выпало 21,3 миллиметра осадков, в 1963-м — 20, в 1958-м — 19. Самый дождливый июнь зафиксировали в 1909 году — тогда за месяц осадков был 191 миллиметр. За 13 дней июня 2024 года выпало уже 122 миллиметра — 158% от нормы.

Метеоролог заверил, что трехдневный «марафон ливней» завершился — по крайней мере до конца недели их не ожидается.

Накануне после ливней в Москве вода залила этажи ТЦ «Зигзаг».