Победители олимпиады по экологии получат преимущество при поступлении в вузы

Российский экологический оператор и Московская олимпиада школьников по экологии (Центр педагогического мастерства) начали совместную работу по поддержке талантливых участников и популяризации экологического образования.

В рамках сотрудничества РЭО станет информационным партнером олимпиады, а также разработает задания для кейс-чемпионата, который пройдет в августе на форуме «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке. Темой кейсов станет система обращения с отходами.

«Наша задача — не только развивать экологическую культуру среди молодежи, но и создавать для нее реальные возможности для роста. Благодаря партнерству с организаторами олимпиады мы сможем помочь школьникам выстроить траекторию поступления в ведущие вузы, где готовят специалистов для сферы экономики замкнутого цикла. Уже сейчас олимпиада по экологии признается такими университетами, как МГИМО, РУДН и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Наше сотрудничество позволит расширить этот список и создать устойчивую систему поддержки для мотивированных школьников», — отметили в пресс-службе ППК РЭО.

Одним из направлений сотрудничества станет продвижение олимпиады среди вузов, входящих в Консорциум «Экономика замкнутого цикла», созданный по инициативе РЭО. Консорциум объединяет профильные вузы страны, которые поэтапно начинают признавать дипломы победителей и призеров олимпиады и предоставлять им дополнительные баллы при поступлении.

«Это сотрудничество открывает новые возможности для наших учеников и педагогов. Вместе с Российским экологическим оператором мы сможем реализовать проекты, которые не только повысят интерес школьников к экологии, но и помогут им увидеть реальные пути решения экологических проблем», — отметил директор ЦПМ Артем Шишов.

Московская олимпиада школьников по экологии — профильная олимпиада из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), которая входит в третий уровень сложности. Участники, показавшие высокие результаты, могут получить дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.