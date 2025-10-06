Победитель Зеленой премии выпустил 65 тысяч мальков для очищения Волги

В Энгельсе Саратовской области состоялся девятый выпуск экологического проекта «Водорослям крышка», победителя Зеленой премии Российского экологического оператора. В Волгу было выпущено 65 тысяч мальков белого амура, сазана и толстолобика. Эти травоядные рыбы поедают избыточные водоросли и помогают очищать реку.

«Такие инициативы показывают, как простые экологические привычки, например сбор крышек, могут перерасти в масштабные проекты с реальным эффектом для экологии. Зеленая премия поддерживает именно такие идеи — они помогают формировать культуру заботы об окружающей среде и показывают пример другим регионам», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Чтобы реализовать выпуск, участники акции собрали и передали на переработку почти 15 тонн пластиковых крышек. Более 11 тонн из них собрали дети, став самыми активными участниками проекта.

Мероприятие собрало сотни жителей Саратовской области и гостей из других регионов. Каждый желающий мог выпустить в Волгу несколько мальков.

Проект «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» реализуется АНО «Экологизатор» при поддержке Фонда президентских грантов.