Площадку компостирования мощностью 30 тысяч тонн ввели в Ставропольском крае

«В Ставропольском крае построен новый объект мощностью 30 тысяч тонн в год. Площадка компостирования отходов предназначена для утилизации органической части ТКО, которая составляет до 40% от общего объема отходов, методом аэробного компостирования в полевых условиях», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Получаемый в результате компостирования техногрунт предполагается использовать в качестве промежуточной изоляции на полигонах захоронения отходов, для последующей рекультивации полигонов, в восстановлении обочин земляного полотна автодорог и выполнении вертикальной планировки земельных участков.

«С начала реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ в Ставропольском крае введены в эксплуатацию объекты утилизации суммарной мощностью 196,5 тысяч тонн в год. Таким образом, запуск новой площадки компостирования — это еще один шаг в направлении реализации целей национального проекта „Экология“ по снижению в два раза объема ТКО, направляемых на захоронение», — отметил заместитель генерального директора Евгений Карелов.

Объект создан региональным оператором по обращению с ТКО в Ставропольском крае ООО «Комбинат благоустройства» за счет собственных средств.