V сезон Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» начнется 1 августа. Об этом сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее словам, участники премии становятся примером для подражания, а также возрождают интерес к профессии эколога. Звание лучших присуждается тем, кто выступает с интересными идеями, инициативами и проектами, посвященными сохранению окружающей среды.

«Число людей — и детей, и взрослых, которые сегодня хотят помогать природе, выросло многократно. Мы это видим на примере нашей премии „Экология — дело каждого“. С начала проекта мы получили свыше 210 тысяч работ из 78 стран», — отметила Радионова.

Те, кто проявили себя лучше всех, получили ценные призы — смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, а главное, преимущество при поступлении в российские вузы.