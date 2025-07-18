Пять самых активных в сфере закупки контейнеров регионов назвали на штабе ТКО

В Оренбургской, Иркутской, Пермской областях, Краснодарском крае и Еврейской автономной области активно закупают контейнеры и создают контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО).

Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ. Отчет по ситуации в сфере ТКО подготовили специалисты Российского экологического оператора.

«Согласно отчетности на данный момент создано 1136 контейнерных площадок и приобретено 15 745 контейнеров. С прошедшего штаба было создано еще 124 площадки и закуплено 132 контейнера. Прирост наблюдается по Оренбургской, Иркутской, Пермской областям, Краснодарскому краю, Еврейской автономной области. Спасибо за работу, коллеги», — отметил Денис Буцаев.

Регионами-аутсайдерами названы Забайкальский и Камчатский края, Республика Карелия. В этих субъектах за прошедшую неделю не было предпринято шагов для закупки контейнеров и обустройства площадок.

Всего в регионах, где утвердили планы закупок, в 2025 году должно появиться 8 952 контейнерных площадки и 48 558 контейнеров.