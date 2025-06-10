Пять регионов согласовали финмодели проектов в сфере ТКО в рамках концессий без конкурса

Пять регионов — Приморский край, Республика Калмыкия, Красноярский край, Еврейская автономная область, Архангельская область — согласовали финансовые модели инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами. Эти регионы активно работают над заключением концессионных соглашений без конкурсных процедур в рамках правительственного распоряжения № 649-р. Минприроды России и Российский экологический оператор сопровождают регионы и инвесторов.

«Ранее многие проекты тормозились из-за дефицита частных инвестиций, долгих конкурсных процедур и недобросовестных участников, что приводило к срыву сроков и удорожанию строительства. Новый механизм позволяет заключать концессии напрямую с надежными инвесторами, прошедшими проверку. В настоящее время пять регионов, среди которых Приморский край, Республика Калмыкия, Красноярский край, Еврейская автономная область, Архангельская область, в высокой степени готовности к заключению концессионных соглашений. Там уже согласованы финансовые модели проектов, идет подготовка текстов концессий», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Распоряжение было принято 20 марта 2025 года и направлено на ускорение создания новых объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рамках распоряжения в 19 субъектах создано 25 проектных компаний. Будет построено объектов обработки ТКО мощностью 5 млн тонн в год, объектов утилизации — 2,3 млн тонн в год, а также полигонов — на 3,5 млн тонн в год. Эти меры позволят достичь целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и выполнить задачи, определенные в Указе Президента России о национальных целях развития до 2030 года.