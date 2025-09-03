Пять концессий в сфере ТКО заключили в Приморском крае

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 649-р 19 регионов имеют право заключать концессионные соглашения, касающиеся создания объектов обращения с отходами, без конкурсных процедур. Так они могут оперативно развивать инфраструктуру. В Приморском крае подписали пять концессионных соглашений.

«Это позволит существенно продвинуться в создании современной системы обращения с отходами на Дальнем Востоке. В регионе появятся новые комплексы по их обработке и утилизации, — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова. — Общий объем инвестиций в проекты составит более 13 миллиардов рублей. Совокупная мощность объектов — около 260 тысяч тонн в год».

В числе новых проектов — мусоросортировочные комплексы «Яковлевский» (28 тысяч тонн) и «Спасский» (21 тысяча тонн), комплексы по переработке отходов «Кавалеровский» (37 тысяч тонн), «Уссурийский технологический кластер» (100 тысяч тонн с утилизацией 81 тысячи тонн) и «Промышленный технологический кластер» (72 тысячи тонн).