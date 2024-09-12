Пилотный проект по сбору стекла, макулатуры, пластика и металла стартовал в Тюменской области

Первую специализированную контейнерную площадку в рамках пилотного проекта установили 3 сентября в ЖК «Айвазовский» в Тюмени. Инициатива поступила от управляющей компании дома после опроса жителей, 80% которых высказались за раздельный сбор. В специальных отсеках жильцы могут размещать отдельно стекло, макулатуру, пластик и металл.

«Пофракционный сбор на контейнерных площадках, организованный региональными операторами, осуществляется в 28 субъектах РФ. Подобный проект по раздельному сбору стартовал в Тюменской области в 2022 году, но ранее в нем участвовали только юридические лица: девять торгово-развлекательных центров, 89 школ и детских садов, а также органы власти. Расширение на спальные районы сделает экологичный образ жизни более доступным для тюменцев, позволит повысить уровень экологической грамотности жителей и усовершенствует процесс сортировки отходов. Это важный шаг к усовершенствованию уже созданной в регионе отрасли и дальнейшей реализации задач нацпроекта „Экология“», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

В ближайшее время планируется к установке 50 таких площадок. Управляющие компании, желающие присоединиться к проекту, могут проконсультироваться в Тюменском экологическом объединении («ТЭО»).

«Контейнерная площадка предоставляется регоператором бесплатно, их содержанием будут заниматься обслуживающие организации, отвечающие за территорию. Новой строки в квитанции за коммунальные отходы не появится. Вывоз отходов из контейнеров, предназначенных для раздельного накопления, организован отдельными мусоровозами, что исключает смешивание различных фракций вторичных ресурсов», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Пилотный проект реализует региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ТЭО» совместно с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, а также Администрацией города Тюмени.