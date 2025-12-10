На церемонии вручения Зеленой премии 2025 года были объявлены имена трех победителей в категории «Экологические лидеры». Первое место досталось Яне Трудковой, представительнице Челябинской области, второе — Дарье Коваленко из Республики Крым, а третье — Инне Муклаевой из Республики Алтай. Каждая из них получит финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей на развитие своих инициатив в сфере экологии. Партнером номинации выступила певица Нюша, оказавшая дополнительную материальную помощь участницам.

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) подчеркнули, что «Экологические лидеры — это люди, формирующие новое отношение к окружающей среде и демонстрирующие своим примером, что инициативность и систематическая работа способны позитивно влиять на экологическую обстановку в регионах. Поддержка подобных проектов — неотъемлемая часть миссии Зеленой премии».

Нюша, являясь амбассадором Зеленой Премии, считает своим долгом поддерживать экологические проекты, возглавляемые лидерами со всей страны. Часть денежного приза, полученного певицей за участие в телевизионном шоу «Сокровища императора», была направлена в призовой фонд Зеленой Премии.

«Экологическим проектам необходима разносторонняя поддержка — как моральная, так и экспертная и финансовая. Зеленая Премия оказывает помощь тем, кто уже сегодня вносит вклад в улучшение экологической ситуации в нашей стране, развивает переработку отходов, внедряет экологическое просвещение и формирует новые, экологически осознанные привычки у населения. Я рада быть частью этого движения и надеюсь на увеличение числа подобных инициатив», — заявила Нюша.

Яна Трудкова, возглавляющая челябинское отделение движения «Экосистема», объединяет свыше 200 тысяч человек. Она развивает проекты, сочетающие экологию, науку и культуру — от регенерационных программ «Лесной код» и лекционного цикла «Наука быть человеком» до научно-исследовательского подкаста «НЕ! ВОЗМОЖНО», аудитория которого составляет около 100 тысяч слушателей.

В период с 2024 по 2025 год Трудкова руководила экологической миссией в Анапе, организованной после аварии танкеров. Ею был создан штаб, лаборатория и волонтерская база для мониторинга состояния береговой линии. В проекте участвовало более 1000 волонтеров, отработавших в общей сложности 860 часов. Трудкова регулярно выступает на экологических форумах и является экспертом общественных инициатив.

Яна поделилась планами на будущее: «Создание экоцентра на базе Южноуральского педагогического университета, работа над проектом „Эколидеры: природа изменений“, организация мероприятий по подготовке лидеров мнений в сфере экологии в Общественном совете при Министерстве экологии Челябинской области, открытие фонда „Экосистема изменений“ — вот лишь некоторые из наших целей.»

Помимо финансовой поддержки в размере полумиллиона рублей, Яна получит медийную поддержку своего экологического проекта.